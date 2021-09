Giorgetti sempre più distante da Salvini risponde sul Green pass: 'Unica soluzione per riaprire' (Di domenica 19 settembre 2021) Giancarlo Giorgetti, a capo dell'ala moderata della Lega, era stato uno dei primi fra i membri del governo ad annunciare l'estensione del certificato verde anche per i lavoratori. Le decisioni "... Leggi su globalist (Di domenica 19 settembre 2021) Giancarlo, a capo dell'ala moderata della Lega, era stato uno dei primi fra i membri del governo ad annunciare l'estensione del certificato verde anche per i lavoratori. Le decisioni "...

Advertising

stebellentani : Il Corsera, come sempre Guerzoni-Sarzanini, anticipa le misure: '80% la nuova soglia per cinema, teatri e stadi. Po… - shito_do : @matteosalvinimi Il segretario della Lega, sempre ambiguo sulla questione #GreenPass, per non perdere elettorato ne… - mr_kubra : RT @stebellentani: Il Corsera, come sempre Guerzoni-Sarzanini, anticipa le misure: '80% la nuova soglia per cinema, teatri e stadi. Potrebb… - globalistIT : - Diana3353 : @HuffPostItalia Giorgetti però non è che devi proprio parlare sempre sempre a volte potresti anche stare un po' zitto -