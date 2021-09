Fiere: al via Micam con Giorgetti, 'presto qualcosa per settore calzaturiero' (Di domenica 19 settembre 2021) Milano, 19 set. (Adnkronos) - Apre con il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti la 92esima edizione del Micam, il salone del settore calzaturiero promosso da Assocalzaturifici e in programma a Rho Fiera Milano fino al 21 settembre. La manifestazione torna in presenza con 652 espositori e importanti ritorni in tutti i settori merceologi, tra cui Liu Jo, Primigi, Igi & co e Valleverde. Tra le new entry ci sono Furla e Luciano Padovan. Per Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam Milano, gli ultimi dati economici del settore "ci confortano, evidenziando come ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Milano, 19 set. (Adnkronos) - Apre con il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlola 92esima edizione del, il salone delpromosso da Assocalzaturifici e in programma a Rho Fiera Milano fino al 21 settembre. La manifestazione torna in presenza con 652 espositori e importanti ritorni in tutti i settori merceologi, tra cui Liu Jo, Primigi, Igi & co e Valleverde. Tra le new entry ci sono Furla e Luciano Padovan. Per Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici eMilano, gli ultimi dati economici del"ci confortano, evidenziando come ...

