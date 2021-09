Elodie balla il Tuca Tuca con Cattelan e omaggia Raffaella Carrà a Da Grande (Di lunedì 20 settembre 2021) Elodie balla il Tuca Tuca con Cattelan nella prima puntata di Da Grande, in diretta su Rai1 il 19 settembre. Non poteva mancare un omaggio a Raffaella Carrà nel nuovo show di Alessandro Cattelan su Rai1. Il conduttore chiede un minuto di silenzio per ricordare la show girl scomparsa. Poi si corregge e chiede, invece, un minuto di puro “Rumore”, rifacendosi ad una delle sue canzoni più famose, conosciute in tutto il mondo. Chiede quindi al pubblico in studio un minuto incessante di applausi: è il suo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 settembre 2021)ilconnella prima puntata di Da, in diretta su Rai1 il 19 settembre. Non poteva mancare un omaggio anel nuovo show di Alessandrosu Rai1. Il conduttore chiede un minuto di silenzio per ricordare la show girl scomparsa. Poi si corregge e chiede, invece, un minuto di puro “Rumore”, rifacendosi ad una delle sue canzoni più famose, conosciute in tutto il mondo. Chiede quindi al pubblico in studio un minuto incessante di applausi: è il suo ...

