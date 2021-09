Elezioni Parlamento Russia, il partito di Putin in testa (Di domenica 19 settembre 2021) Russia Unita, il partito di Putin, si assicura il 41,17% dei voti nelle Elezioni della Duma (Camera bassa) con il 15,01% delle schede scrutinate. Lo rende noto la Commissione elettorale centrale. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 settembre 2021)Unita, ildi, si assicura il 41,17% dei voti nelledella Duma (Camera bassa) con il 15,01% delle schede scrutinate. Lo rende noto la Commissione elettorale centrale. Il ...

