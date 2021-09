Advertising

MondoBN : FOTO-SOCIAL, Il messaggio di capitan Chiellini dopo - zazoomblog : Chiellini Capitan Tech e il calcio che verrà - #Chiellini #Capitan #calcio #verrà - Domenico1oo777 : @bonucci_leo19 Come detto a capitan Chiellini..CI VUOLE UN BEL SILENZIO STAMPA E RITIRO. ma l'avete vista la classi… - giovy384920 : #ItaliaSlovenia Ragazzi i servizi no… caricatevi come capitan Chiellini, i fischi sono il nostro pane quotidiano - CorriereQ : Chiellini, Capitan Tech e il calcio che verrà -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini Capitan

La Repubblica

prova ad unire l'ambiente: "ora più che mai, forza Juve", scrive il centrale difensivo, con la squadra che attualmente si ritrova al terzultimo posto della classifica. .prova ad unire l'ambiente: "Ora più che mai, forza Juve", ha scritto il difensore. "Forza Juventus, sempre" ha postato invece Locatelli .Il capitano della Juventus e della nazionale italiana affronterà i rossoneri per la 28a volta nella sua carriera, la 23a in Serie A. Titolare a maggio, nello 0-3 rossonero, aveva invece ...TORINO - "Continueremo a lottare per la maglia, per i tifosi, per la Juventus: i risultati arriveranno" ha scritto su Instagram Federico Chiesa dopo il pareggio ottenuto contro il Milan. I bianconeri ...