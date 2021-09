Calcio | Serie A | Lazio-Cagliari 2-2**

(Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. - (Adnkronos) -pareggiano 2-2 in un match della quarta giornata diA disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio biancoceleste con Immobile al 45' del primo tempo, rispondono nella ripresa Joao Pedro al 1' e l'ex Keita al 17'; Cataldi al 38' fissa il punteggio sul 2-2 finale. I sardi terminano in dieci per l'espulsione nel recupero del secondo tempo di Zappa per doppia ammonizione. In classifica i capitolini sono sesti con 7 punti in compagnia di Udinese, Atalanta e Bologna, mentre i rossoblù sono terz'ultimi a quota 2.

Lazio e Cagliari pareggiano 2 - 2 in un match della quarta giornata diA disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio biancoceleste con Immobile al 45' del primo tempo, rispondono nella ripresa Joao Pedro al 1' e l'ex Keita al 17'; Cataldi al 38' fissa