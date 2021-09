Boato a Ladispoli | esplosione nella caserma della Polizia Locale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 settembre 2021) Attimi di paura aa seguito di un fortedovuto ad un’all’interno. Attualmente non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’accaduto ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che qualcuno si sia introdottoed abbia provato a far esplodere i mezzi presenti all’interno. L’operazione sarebbe in parte riuscita in quanto le fiamme hanno raggiunto la colonnina di ricarica delle auto elettriche che è esplosa. Nelle adiacenze...