Sud della penisola ancora con anticiclone e caldo, al nord in arrivo temporali (Di martedì 14 settembre 2021) Roma - Il Campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale, non sarà garanzia di tempo soleggiato su tutte le regioni. Correnti più fresche ed instabili in arrivo dall'Atlantico, da mercoledì, inizieranno ad insidiare il dominio anticiclonico sul Mediterraneo favorendo lo sviluppo di nuvolosità diurna dapprima su Alpi e Prealpi, in estensione a tutte le regioni del nord prima e del Centro poi. Sulle regioni meridionali invece, la protezione della campana anticiclonica, garantirà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature anche punte fino 34°C/35°C. EVOLUZIONE SECONDA PARTE della SETTTIMANA - Nei giorni successivi, stando alle odierne emissioni modellistiche, i rovesci ed i temporali, localmente anche di forte intensità, andranno ad interessare oltre le Alpi e le Prealpi, ...

