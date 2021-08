Sinner-McDonald 7-5 4-6 7-5 Video Highlights | l’azzurro è il più giovane vincitore di sempre in un 500

Advertising

Agenzia_Ansa : Ancora un successo per l'Italia dello sport. Il tennista azzurro Jannik Sinner batte in finale a Washington lo stat… - Coninews : VINCIAMO ANCHE A WASHINGTON! ?? @janniksin batte nella finale del #CitiOpen lo statunitense Mackenzie McDonald 7-5… - Corriere : Sinner batte McDonald in finale e si aggiudica il «Citi Open», Atp 500 - lis_none : RT @Coninews: VINCIAMO ANCHE A WASHINGTON! ?? @janniksin batte nella finale del #CitiOpen lo statunitense Mackenzie McDonald 7-5 4-6 7-5 e… - themarxeeno : RT @WeAreTennisITA: A WASHINGTON VINCE SINNER ???? @janniksin batte McDonald per 7-5 4-6 7-5 e vince il suo 2° titolo del 2021. Nel 3° set h… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner McDonald

Il 19enne altoatesino, n.24 del ranking e quinta testa di serie, ha battuto in finale il 26enne statunitense Mackenzie(n.107) per 75 46 75. Per, che non ha preso parte alle Olimpiadi ...Il 19enne altoatesino, numero 24 del ranking e quinta testa di serie, ha battuto in finale il 26enne statunitense Mackenzie(n.107) per 7 - 5 4 - 6 7 - 5 . Per, che non ha preso parte ...Dopo una maratona durata due ore e 52 minuti, l'azzurro Jannik Sinner ha sconfitto il californiano Mackenzie McDonald per 7-5 4-6 7-5, diventando il più giova ...Jannik Sinner ritrova il sorriso. Il 19enne altoatesino vince il 'Citi Open' sul cemento di Washington battendo in finale lo statunitense Mackenzie McDonald (n.107 ATP) per 7-5 4-6 7-5 dopo una battag ...