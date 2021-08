Advertising

giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Sinner diventa il numero 15 al mondo: “Ma devo migliorare, la strada è ancora lunga” - Gazzetta_it : Sinner diventa il numero 15 al mondo: “Ma devo migliorare, la strada è ancora lunga” - SPalermo91 : RT @lorenzofares: Jannik #Sinner ???? diventa il 6º italiano dell'Era Open del #tennis ad entrare tra i primi 15 al mondo Sarà 15º: superato… - LorenzoMolaioni : RT @lorenzofares: Jannik #Sinner ???? diventa il 6º italiano dell'Era Open del #tennis ad entrare tra i primi 15 al mondo Sarà 15º: superato… - sportli26181512 : Tennis, Sinner vince a Washignton e diventa numero 15 del mondo: Torna a vincere Jannik Sinner. Il tennista italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner diventa

Ieri sera durante la trasmissione televisiva 'Il Circolo degli anelli' su Rai 2 Adriano Panatta l'ha bastonato pesantemente ('Non capisco perché ha rinunciato ai Giochi, alla sua età dovrebbe andare a ...Primo italiano a vincere a Washington,è anche il più giovane vincitore di un 500. Dopo Berrettini al Queen's, l'altoatesimo è il secondo italiano a vincere un ATP 500 in questa stagione, ...Al Citi Open il 19enne altoatesino batte in tre set lo statunitense McDonald e sale al 15esimo posto nel ranking Atp ...Finale molto intensa ed equilibrata, con due break per parte nel primo set, che Sinner ha fatto proprio evitando in extremis il tie break rubando il servizio a McDonald sul 5-5. Jannik ha infatti… ...