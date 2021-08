Meghan Markle, il fratellastro al Grande Fratello Vip: «È una superficiale, avvertii Harry di non sposarla» (Di lunedì 9 agosto 2021) Che Thomas Markle Jr, fratello di Meghan da parte di padre, avrebbe potuto fare rivelazioni scottanti nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip australiano, e anche, ovviamente, puntare sulla parentela con la duchessa per tenere alta l’attenzione su di sé, era più che prevedibile, ma nessuno immaginava che ci sarebbe andato giù pesante da subito. Leggi su vanityfair (Di lunedì 9 agosto 2021) Che Thomas Markle Jr, fratello di Meghan da parte di padre, avrebbe potuto fare rivelazioni scottanti nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip australiano, e anche, ovviamente, puntare sulla parentela con la duchessa per tenere alta l’attenzione su di sé, era più che prevedibile, ma nessuno immaginava che ci sarebbe andato giù pesante da subito.

