Inter e Roma pronti per l’agguato | occasione incredibile di calciomercato

(Di lunedì 9 agosto 2021) Ieri l’addio di Messi, oggi le prime indiscrezioni sulla richiesta di Aguero di lasciare il Barcellona. Arrivato da pochi mesi al Barça, anche grazie al suo connazionale appena andato via, l’argentino non è più convinto di restare, non ha più motivazioni importanti per continuare ad indossare la maglia dei blaugrana. Dopo queste indiscrezioni, che arrivano direttamente dalla Spagna,sarebberoessate al giocatore. Con la partenza dei rispettivi big sono alla ricerca di un sostituto all’altezza. Come riporta.it la Serie A sarebbe pronta per una nuova sfida: portare Sergio Aguero in ...

angelomangiante : Per sostituire Dzeko all'Inter, la Roma pensa a Isak. @SkySport #Transfers - DiMarzio : #Calciomercato | #Dzeko sempre più #Inter. E la #ASRoma lavora ai sostituti - angelomangiante : La #AsRoma sta lavorando sulla cessione di #Dzeko. Prima di lasciarlo partire (biennale già trovato con l'Inter), c… - siamo_la_Roma : ?? La trattativa con l'#Inter che si sblocca ?? La richiesta di #Dzeko a #Mourinho ?? La ricostruzione delle ore che… - mariokobeid : Classifica serie a 21/22 . 1. Juve 2. Atalanta 3. Lazio 4. Napoli 5. Milan 6. Inter 7. Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Roma

CALCIOMERCATO/ Dzeko apre all', Seferovic potrebbe sostituirlo CALCIOMERCATO NEWS, PIACE PER RIMPIAZZARE DZEKO Le chances di vedere Alexander Isak allapotrebbero aumentare dunque nei ...... i dettagli e le cifre Può essere oggi il giorno che definirà in tutto e per tutto l'ormai imminente approdo di Edin Dzeko all'. Il centravanti bosniaco è infatti l'erede di Romelu Lukaku e ...Il trofeo Gamper è stata un'occasione per Juventus e Barcellona per parlare di mercato: svolta sull'ingaggio di Pjanic ...Lo vogliono in tanti ma tutti giocano al ribasso. E l’unica proposta importante per ora è quella di Cairo. Potrebbero riprendere i contatti per Messias e Orsolini ...