"Un procedimento molto complesso": cosa proprio non torna sul video dello schianto di Alex Zanardi (Di domenica 8 agosto 2021) Un pugno dritto nello stomaco, il video dello schianto di Alex Zanardi in handbike. video emerso nelle ultime ore, pubblicato da Repubblica, e che risale a quel maledetto 19 giugno 2020. Immagini agli atti dell'inchiesta della procura di Siena che, sin dal principio, le ha ritenute la prova regina per scagionare il camionista che ha travolto l'ex pilota di Formula 1. Nelle immagini, infatti, si vede Zanardi impostare la curva. Dunque perde il controllo della sua handbike, forse sorpreso e spaventato dal tir che arrivava in direzione opposta. Quindi viene travolto.

Incidente Zanardi, il video della verità. Il consulente: "Procedimento complesso" LA NAZIONE Incidente Zanardi, il video della verità. Il consulente: "Procedimento complesso" Siena, 8 agosto 2021 - Un colpo allo stomaco quelle immagini che su web e social hanno preso il volo, venendo condivise a ripetizione. Mostrano Alex Zanardi che, lasciata Pienza, percorre le curve in ...

