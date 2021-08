Tammy Abraham, tutto sull’attaccante pronto al trasferimento in Serie A (Di domenica 8 agosto 2021) Tammy Abraham è protagonista del valzer che riguarda gli attaccanti. Il suo futuro sarà con ogni probabilità in Italia: continuano i contatti con l’Atalanta, il calciatore è stato scelto come sostituto di Duvan Zapata: il colombiano è vicino all’Inter come sostituto di Lukaku. Il belga ha raggiunto l’accordo con il Chelsea, nelle casse dell’Inter 115 milioni di euro mentre per il calciatore è pronto un contratto fino al 2026 a 15 milioni di euro. Abraham è pronto ad entrare in un giro di attaccanti, il calciatore inglese è seguito anche dalla Roma come possibile sostituto di Dzeko, vicino all’Inter. Chi è ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 8 agosto 2021)è protagonista del valzer che riguarda gli attaccanti. Il suo futuro sarà con ogni probabilità in Italia: continuano i contatti con l’Atalanta, il calciatore è stato scelto come sostituto di Duvan Zapata: il colombiano è vicino all’Inter come sostituto di Lukaku. Il belga ha raggiunto l’accordo con il Chelsea, nelle casse dell’Inter 115 milioni di euro mentre per il calciatore èun contratto fino al 2026 a 15 milioni di euro.ad entrare in un giro di attaccanti, il calciatore inglese è seguito anche dalla Roma come possibile sostituto di Dzeko, vicino all’Inter. Chi è ...

Advertising

DiMarzio : L'@Atalanta_BC lavora per Tammy #Abraham: previsto per lunedì l'incontro con il @ChelseaFC - DiMarzio : Dall'errore dal dischetto contro il @LFC all'ascesa grazie a #Lampard. La storia di @tammyabraham, l'attaccante del… - ASRomaPartite : Tra tutti i nomi esteri accostati alla Roma per sostituire #Dzeko, Tammy #Abraham sarebbe il più interessante - kriskambona : RT @spursaspor: @delboythedon @thespursweb Latauro to Spurs Zapata and Dzeko to Inter Tammy Abraham to Atalanta All parties involved are h… - manuciao1984 : @PinoVaccaro77 @robbyssimo @1927Forza @AliprandiJacopo Pino sali sul carro mio di Tammy Abraham -