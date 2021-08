Siria | Osservatorio diritti umani | ' Ancora bombardamenti | uccisi bimbi'

(Di domenica 8 agosto 2021) 'Le forze del regime continuano a colpire nella zona della de - escalation in, nel governatorato di Hama'. Lo afferma l'no per i, secondo cui sono state uccise ...

'Le forze del regime continuano a colpire nella zona della de - escalation in, nel governatorato di Hama'. Lo afferma l'siriano per i diritti umani, secondo cui sono state uccise cinque persone, compresi bambini. Diversi i feriti. L'denuncia ......bastione ribelle dellanel nord - ovest del paese. Il fuoco dell'artiglieria ha colpito sabato notte una zona residenziale a sud di Idlib, dominato dai jihadisti, lo afferma l'...Il fuoco dell'artiglieria ha colpito sabato notte una zona residenziale a sud di Idlib, dominato dai jihadisti, lo afferma l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Le vittime, nel villaggio di Qast ...