Redding, vittoria e proposta di matrimonio sul podio alla sua Jacey (Di domenica 8 agosto 2021) Giornata da incorniciare per Scott Redding che, dopo la vittoria in Gara - 2 nel GP di Repubblica Ceca davanti a Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea va oltre, chiedendo la mano alla sua fidanzata, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 8 agosto 2021) Giornata da incorniciare per Scottche, dopo lain Gara - 2 nel GP di Repubblica Ceca davanti a Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea va oltre, chiedendo la manosua fidanzata, ...

Advertising

11104875JC : RT @Gazzetta_it: Redding, vittoria e proposta di matrimonio sul podio alla sua Jacey #Sbk - Gazzetta_it : Redding, vittoria e proposta di matrimonio sul podio alla sua Jacey #Sbk - DesmoDENGIU : Stupenda vittoria di Redding che domina Gara-2. Rinaldi è protagonista di una grande rimonta e chiude al quinto pos… - Dengiu : Stupenda vittoria di Redding che domina Gara-2. Rinaldi è protagonista di una grande rimonta e chiude al quinto pos… - simcopter : RT @gponedotcom: Redding festeggia a Most chiedendo alla fidanzata di sposarlo!: VIDEO - Scott stappa il Prosecco per la vittoria e in seg… -