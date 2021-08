Parma - Inter 0 - 2 | Brozovic e Vecino regalano un sorriso ad Inzaghi

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Hakan Calhanoglu non sarà precauzionalmente a disposizione per Parma-Inter a causa di un lieve aff… - Gazzetta_it : A Parma cori e striscioni contro la proprietà dell'Inter:'Zhang te ne devi andare' - Inter : ??? | FORMAZIONI Ecco le formazioni ufficiali di #ParmaInter ?? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Inter, il dopo #Lukaku inizia con una vittoria a Parma - BandieraInter : #Inter, buona la prima senza #Lukaku. Vittoria tonda contro il #Parma. -

Commenta per primo, i top e flop dei nerazzurri I MIGLIORI Vecino : entra nel secondo tempo e fa subito intravedere l'utilità che potrà avere nella nuovadi Inzaghi. I suoi inserimenti, di testa, ...Un primo tempo sonnecchioso, un secondo in formato campionato e tutt'attorno una sceneggiatura prevedibile: cori e offese contro la proprietà cinese . Da, prima vera prova generale in vista dell'inizio della stagione, Inzaghi raccoglie un 2 - 0 promettente in una serata triste per molti: è il giorno 1 della era p. L., post Lukaku, e la truppa ...Le pagelle di Sportparma al termine dell’amichevole del Tardini tra Parma e Inter finita 2-0 per i nerazzurri (clicca qui). E’ Colombi il migliore in campo dei crociati. Convincente la prova di Vazque ...Con due goal nel secondo tempo di Brozovic e Vecino, l'Inter regola il Parma nell'amichevole del Tardini. Buone indicazioni per Simone Inzaghi.