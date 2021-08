MotoGP, GP Stiria 2021: risultati e ordine d’arrivo, vince Martin e Quartararo terzo (Di domenica 8 agosto 2021) I risultati e l’ordine di arrivo del Gran Premio di Stiria 2021 di MotoGP. Sul circuito Red Bull Ring, Jorge Martin ha imposto la propria leadership a discapito di Joan Mir e Fabio Quartararo, riuscendo a mantenere una costanza di rendimento lodevole. Da evidenziare un’interruzione a causa di incidente con protagonisti in negativo Pedrosa e Savadori, con quest’ultimo costretto al ritiro dopo l’impatto e le conseguenti fiamme sull’asfalto. Rovinosa caduta per Jack Miller a 10 giri dal termine; undicesimo Francesco Bagnaia, dodicesimo Enea Bastianini e tredicesimo Valentino ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Ie l’di arrivo del Gran Premio didi. Sul circuito Red Bull Ring, Jorgeha imposto la propria leadership a discapito di Joan Mir e Fabio, riuscendo a mantenere una costanza di rendimento lodevole. Da evidenziare un’interruzione a causa di incidente con protagonisti in negativo Pedrosa e Savadori, con quest’ultimo costretto al ritiro dopo l’impatto e le conseguenti fiamme sull’asfalto. Rovinosa caduta per Jack Miller a 10 giri dal termine; undicesimo Francesco Bagnaia, dodicesimo Enea Bastianini e tredicesimo Valentino ...

