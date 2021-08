Milan, i convocati per il Real: Hauge fuori dalla lista (Di domenica 8 agosto 2021) Milan, i convocati di Pioli per la gara contro il Real Madrid, match da disputarsi in terra austriaca questa sera alle ore 18:30 Milan, i convocati di Pioli per la gara contro il Real Madrid, match da disputarsi in terra austriaca questa sera alle ore 18:30. Assente dalla lista Jans Petter Hauge, il cui passaggio dall’Eintracht Francoforte è ormai questione di ore: PORTIERI- Maignan, Plizzari, Tataru?anu DIFENSORI- Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kaer, Romagnoli, Tomori CENTROCAMPISTI- Castillejo, Di Gesù, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021), idi Pioli per la gara contro ilMadrid, match da disputarsi in terra austriaca questa sera alle ore 18:30, idi Pioli per la gara contro ilMadrid, match da disputarsi in terra austriaca questa sera alle ore 18:30. AssenteJans Petter, il cui passaggio dall’Eintracht Francoforte è ormai questione di ore: PORTIERI- Maignan, Plizzari, Tataru?anu DIFENSORI- Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kaer, Romagnoli, Tomori CENTROCAMPISTI- Castillejo, Di Gesù, ...

