Messi, il ritiro è ancora lontano: «Voglio continuare ad alti livelli» (Di domenica 8 agosto 2021) Messi, il ritiro è ancora lontano: «Voglio continuare a competere ad alti livelli per vincere tutto. Questa è la mia volontà» Nel corso della sua lunga ed emozionante conferenza stampa d’addio al Barcellona, Leo Messi ha toccato anche il delicato tema riguardante il suo futuro. Di seguito le parole dell’argentino. «Voglio continuare a competere ad alti livelli per vincere tutto. Dani Alves ha vinto l’oro olimpico perché ha voluto continuare a giocare in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021), il: «a competere adper vincere tutto. Questa è la mia volontà» Nel corso della sua lunga ed emozionante conferenza stampa d’addio al Barcellona, Leoha toccato anche il delicato tema riguardante il suo futuro. Di seguito le parole dell’argentino. «a competere adper vincere tutto. Dani Alves ha vinto l’oro olimpico perché ha volutoa giocare in ...

