Messi | “Il PSG è una possibilità | sarà difficile ricominciare da zero”

(Di domenica 8 agosto 2021) Continua la conferenza stampa di. La Pulce, solito a dimostrarsi un alieno in campo, mostra oggi il suo lato umano, quello sentimentalmente legato da un grande amore verso il Barcellona: “Il miglior momento? Èricordare un solo momento, ho vissuto molte cose, belle e brutte. È, forse il mio debutto in prima squadra, è stato l’inizio di tutto, vivere il mio sogno. E tutto quello che è venuto dopo, è stato meraviglioso. Mi passano per la testa un sacco di cose, sono un po’ bloccato. Ancora oggi non mi sono reso conto della realtà di lasciare questo posto, questo club, di cambiare completamente la mia vita. Sono ...

Advertising

tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo per 60m€ all’anno alla Juventus campione da 7 anni; giornalismo italiano: “Capolavoro di Agnelli,… - goal : Lionel Messi. PSG. - DiMarzio : #Calciomercato | #Messi al @PSG_inside: 'Trattative chiuse. Più tardi l'annuncio', twitta un membro della famiglia… - brielocavallaro : @lequipe afferma che le visite mediche di #Messi con il #PSG saranno effettuate tra stasera e domani - AlphaAw1 : Messi sou demei PSG dina meti si mane ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Messi PSG

Non so se sarò in grado di parlare - inizia- . In questi ultimi giorni ho pensato tanto, ma ... 'Ilè una destinazione possibile? Sì, lo è', risponde la Pulce. 'Dopo il comunicato del ......(SPAGNA) - Ci mette un po' per trovare la forza per pronunciare le prime parole un Leopiù ... Il Genio di Rosario, poi, apre all'ipotesi: "Il Paris Siant Germain è una possibilità, ho ricevuto ...Le parole di Leo Messi nella conferenza stampa all'Auditorio del Camp Nou, il fuoriclasse argentino giocherà con il PSG. BARCELLONA - Leo Messi è intervenuto in conferenza stampa, visibilmente emozion ...“Ho sempre voluto continuare qui. Mi sarebbe piaciuto dire addio in un modo diverso, con la gente nel campo, con un’ultima ovazione, con tutto l’affetto… festeggiare un gol con la mia gente”. “Io ho f ...