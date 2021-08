Lupi | “Ricostruire il partito moderato con il contributo determinante dei cattolici”

(Di domenica 8 agosto 2021) ”Non credo ci sia spazio per undei”, perché ora sarebbe ”antistorico”. C’è, invece, ”sicuramente spazio, anzi è urgentee rilanciare un”, che ”veda l’incontro tra diverse culture su pilastri fondamentali, quali la libertà della persona, la sussidiarietà, l’educazione e la famiglia”. Lo dice l’ex ministro Maurizio, presidente di ‘Noi per l’Italia’, commentando l’editoriale di Marco Follini, pubblicato oggi sul sito dell’Adnkronos, sul declino del primato politico dei. Secondol’apporto dei ...

