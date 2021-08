Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Amici. Confermati i rumor della prossima edizione: “Posso farlo” (Di domenica 8 agosto 2021) Ora è tutto confermato: Lorella Cuccarini sarà la prossima insegnante di canto di Amici. Il cambio di cattedra è arrivato dopo l’esclusione di Arisa dal talent show di Maria De Filippi, un addio avvolto da un velo di mistero e mugugni. Non tutti sono stati contenti di questo cambio in corsa della Cuccarini, ma lei stessa ci ha tenuto a mettere a tacere i dubbi ricordando il suo curriculum. Lorella Cuccarini prof di canto ad Amici: ora è ufficiale A confermarlo è stata la stessa Lorella Cuccarini ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 agosto 2021) Ora è tutto confermato:sarà lainsegnante di canto di. Il cambio di cattedra è arrivato dopo l’esclusione di Arisa dal talent show di Maria De Filippi, un addio avvolto da un velo di mistero e mugugni. Non tutti sono stati contenti di questo cambio in corsa, ma lei stessa ci ha tenuto a mettere a tacere i dubbi ricordando il suo curriculum.prof di canto ad: ora è ufficiale A confermarlo è stata la stessa...

