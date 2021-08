Le speculazioni della Lega: 'Zingaretti si dimetta per l'attacco hacker ai siti della regione Lazio' (Di domenica 8 agosto 2021) SpecuLazione politica? Certo che sì: ''Ormai è tutto chiaro: l'attacco hacker al sistema informatico della regione Lazio non era una cospirazione internazionale, né, tantomeno, un'azione terroristica: ... Leggi su globalist (Di domenica 8 agosto 2021) Specune politica? Certo che sì: ''Ormai è tutto chiaro: l'al sistema informaticonon era una cospirazione internazionale, né, tantomeno, un'azione terroristica: ...

Advertising

rflgreco : RT @rflgreco: @diegodagiau Buondì Diego, il 'giochino' di fare gli ultras della squadra che 'raccontano', per quanto non mi trovi concorde,… - rflgreco : @diegodagiau Buondì Diego, il 'giochino' di fare gli ultras della squadra che 'raccontano', per quanto non mi trovi… - nicolaebasta : @spighissimo Ma si chi se ne fotte dei pericoli, dell'ecologia, dell'ecosistema della laguna e dei danni agli edifi… - eversincekissys : il fatto che F sia in tendenza dà fastidio anche a me ma sinceramente avete rotto il cazzo con sta storia del ‘parl… - sonoscettico : @RosaCroce00 @barbarab1974 Dopo le dimissioni dall'ospedale è diventato medico di base. Fare speculazioni sulla sua… -