Lautaro, parla l’agente: «Felice all’Inter, vuole restare» (Di domenica 8 agosto 2021) Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, ha confermato che l’argentino non intende andarsene dall’Inter Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, ha confermato al giornalista César Luis Merlo che l’argentino non intende andarsene via dall’Inter, nonostante le voci di mercato che stanno circolando in questi giorni. «Lautaro è Felice in Italia e all’Inter. La sua decisione è di restare», le parole del procuratore che spazzano via le voci di un possibile approdo del Toro al Tottenham. "Lautaro es feliz en Inter y en ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Alejandro Camaño, agente diMartinez, ha confermato che l’argentino non intende andarsene dAlejandro Camaño, agente diMartinez, ha confermato al giornalista César Luis Merlo che l’argentino non intende andarsene via d, nonostante le voci di mercato che stanno circolando in questi giorni. «in Italia e. La sua decisione è di», le parole del procuratore che spazzano via le voci di un possibile approdo del Toro al Tottenham. "es feliz en Inter y en ...

Advertising

Gazzetta_it : Non c'è pace per i tifosi dell'Inter: la stampa inglese parla di un'offerta del Tottenham per Lautaro - marangellamart1 : RT @Gazzetta_it: Non c'è pace per i tifosi dell'Inter: la stampa inglese parla di un'offerta del Tottenham per Lautaro - peppeosvaldo : RT @vivoperlinter: ??Esclusiva Interdipendenza: parla l'agente di #Lautaro ?? - Mattia_DEPAY : @paolofcm @FootballAndDre1 @AndreaInterNews Il rinnovo lo fai a mercato chiuso,come da accordi lautaro barella broz… - saracenopino : RT @Gazzetta_it: Non c'è pace per i tifosi dell'Inter: la stampa inglese parla di un'offerta del Tottenham per Lautaro -