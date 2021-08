Joel Kinnaman, la star di The Suicide Squad chiede un ordine restrittivo contro la sua ex (Di domenica 8 agosto 2021) Joel Kinnaman di The Suicide Squad ha richiesto un ordine restrittivo contro Bella Davis, la sua ex che lo ha accusato di averla violentata nel 2018 a New York e ha tentato di estorcergli denaro e agevolazioni con ricatti e minacce fisiche. Joel Kinnaman è balzato agli onori di cronaca per il film The Suicide Squad, attualmente in sala e per aver richiesto un ordine restrittivo contro la sua ex, la modella svedese Bella Davis, che lo ha accusato di averla ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 agosto 2021)di Theha richiesto unBella Davis, la sua ex che lo ha accusato di averla violentata nel 2018 a New York e ha tentato di estorcergli denaro e agevolazioni con ricatti e minacce fisiche.è balzato agli onori di cronaca per il film The, attualmente in sala e per aver richiesto unla sua ex, la modella svedese Bella Davis, che lo ha accusato di averla ...

Advertising

3cinematographe : #JoelKinnaman risponde così alle accuse di #BellaDavis - CinemaMorbegno : CINEMA PEDRETTI: DAL 6 AL 11/08 'THE SUICIDE SQUAD - MISSIONE SUICIDA' Feriali e Sabato ore 21.15 Domenica ore 17.0… - Rabodegoma : RT @AlexBernal5: Al cine para ver 'The Suicide Squad' con @Rabodegoma. Escrita y dirigida por James Gunn, el extenso reparto cuenta con Mar… - AlexBernal5 : Al cine para ver 'The Suicide Squad' con @Rabodegoma. Escrita y dirigida por James Gunn, el extenso reparto cuenta… - mancrushday : Juan Diego Botto Mostra Il Sedere & Joel Kinnaman & John Cena -