Il caftano | storia e abbinamenti di un capo must have dell’estate

(Di domenica 8 agosto 2021) Life&People.it Ilè unintramontabile apprezzato da moltissime donne per la sua versatilità e freschezza, alle spalle annovera unamillenaria. Si adatta perfettamente a qualsiasi occasione, che siano formali o casual, a seconda del tessuto in cui è realizzato. Kaftan, boubou (in francese), caffetano, sono diversi i modi per appellare questo tipo di indumento. Comunemente chiamato, è un abito da donna indossato principalmente nelle zone dell’Africa occidentale e ancora oggi rappresenta il tipico indumento formale da cerimonia in paesi come il Senegal, Mali e Ghana. Considerato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : caftano storia

Velvet Mag

Per festeggiare i suoi meravigliosi 52 anni (e la suad'amore con l'ex Ben Affleck) Jennifer Lopez ha indossato un bikini efirmati Valentino Se ancora non vi siete imbattuti almeno una decina di volte in questa foto sui social o, in ...A completare il look da mare un meraviglioso, leggeroin voile di seta e cotone con stampa ... Nel gennaio 2004 la coppia annuncia la fine della lorod'amore . Poco dopo, Jennifer ...Scopriamo la più forte nuotatrice della storia italiana, chi è Federica Pellegrini: biografia, età, vita privata, carriera e fidanzato.Quest'anno la vacanza in famiglia di Angelina Jolie è in Europa. Dopo alcuni giorni a Parigi, l'attrice e i suoi figli si sono spostati a Venezia, all'hotel Cipriani. Radiosa sotto il sole italiano, l ...