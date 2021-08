I segreti dell’internazionale no-Vax Scrive Pellicciari

Leggi su formiche

(Di domenica 8 agosto 2021) Al comparire del Covid,mmo che ci saremmo accorti delle conseguenze del virus “con ritardo e a rilascio progressivo, spesso a cambiamenti gia? avvenuti. Come dopo un furto in abitazione, quando si continua a scoprire via via nelle settimane cio? che manca in casa”. In effetti così è stato, in particolare per quanto ha riguardato l’impatto che la pandemia ha avuto sulle relazioni internazionali, dove stiamo assistendo ancora a una girandola di evoluzioni. Tra i più sorprendenti spin off, vi sono quelli collegati alla vicenda dei vaccini idealmente periodizzabile in 4 fasi: 1) Ideazione; 2) produzione; 3) distribuzione; 4) somministrazione. I risvolti politici delle ...