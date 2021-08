GAZZETTA | Spalletti pensa anche al 4-3-3 Lobotka la chiave Il tecnico crede nello scudetto e ha fatto una richiesta a De Laurentiis

(Di domenica 8 agosto 2021)al 4-3-3. Ilvuole un Napoli totale, capace di cambiare pelle durante la partita. Modulo di partenza 4-2-3-1 ma in corsa si andrà spesso con la difesa a 3 e con gli esterni offensivi più dentro al campo a ricevere palloni puliti per puntare l’area avversaria. Nelle idee diil perno centrale del 4-3-3 dovrà essere. Secondo quanto riporta l’edizione odierna delladello Sport, con Demme k.o il centrocampista polacco è l’uomo di equilibrio. “Qualcosa è cambiato nelle intenzioni iniziali di...

Advertising

napolipiucom : GAZZETTA: Spalletti pensa anche al 4-3-3. Lobotka la chiave. Il tecnico crede nello scudetto e ha fatto una richies… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - tuttonapoli : Gazzetta - Spalletti cambia i piani e passa al 4-3-3. Ma il 4-2-3-1 è solo rimandato -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA Spalletti

... Lucianoha dovuto accantonare per il momento l'idea del 4 - 2 - 3 - 1. In allenamento, a ... Ma il tecnico, scrive ladello Sport, ha anche una terza alternativa, il 4 - 1 - 4 - 1....De Laurentiis e Cristiano Giuntoli stanno approntando la strategia più indicata per assicurare a Lucianoil laterale mancino in casa Napoli , come racconta l'edizione odierna della...Spalletti prepara il 4-3-3- per il suo Napoli. Lobotka uomo chiave. Il tecnico è convinto che con due rinforzi potrebbe centrare lo scudetto.L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le mosse dell'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.