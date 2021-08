Esodo di Ferragosto | l' autostrada A14 va in tilt | weekend da incubo per chi viaggia sulla Statale

Advertising

LuceverdeRadio : RT @CAV_Spa: Bollino rosso: settimana di Ferragosto che si apre con due giornate ?? oggi e domani sulle tratte #CAV. Leggi le previsioni sul… - Emergenza24 : RT @CAV_Spa: Bollino rosso: settimana di Ferragosto che si apre con due giornate ?? oggi e domani sulle tratte #CAV. Leggi le previsioni sul… - CMVenezia : RT @CAV_Spa: Bollino rosso: settimana di Ferragosto che si apre con due giornate ?? oggi e domani sulle tratte #CAV. Leggi le previsioni sul… - CAV_Spa : Bollino rosso: settimana di Ferragosto che si apre con due giornate ?? oggi e domani sulle tratte #CAV. Leggi le pre… - News24Italy : #Bollino rosso sulle autostrade, parte l'esodo per le vacanze -

Ultime Notizie dalla rete : Esodo Ferragosto

TuttOggi

L'di pre -che, come ogni anno, mette alla prova i nervi di vacanzieri e no.VENEZIA - Traffico intenso ma nessuna criticità in apertura della settimana disulle tratte gestite da Concessioni Autostradali Venete: la mattinata di questo sabato da bollino rosso è proseguita senza problemi e solo con qualche rallentamento in A4, tra Padova est e ...FERMO - Un serpentone lunghissimo che procede a passo d’uomo. Quando va bene. Giornata da bollino nero, ieri, sulle strade del Fermano. In autostrada A14, non è bastato lo stop ...di Roberto Canali Hanno riaperto i cantieri sulla A9 e il traffico in città è andato di nuovo in tilt, più o meno com’era capitato lunedì scorso quando in soccorso degli automobilisti rimasti in coda ...