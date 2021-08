Diablo 2 Resurrected, dal Microsoft Store un leak per l'inizio della open beta (Di domenica 8 agosto 2021) Diablo 2 Resurrected è previsto per il prossimo 23 settembre su PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e le console next-gen Xbox Series X/S. Mancano quindi due mesi all'uscita del gioco, ma all'appello manca ancora qualcosa: la open beta promessa tempo fa da Blizzard. Solitamente le beta pubbliche servono per identificare eventuali problemi e correggerli prima del lancio, quindi sarebbe giusto pubblicarle con discreto anticipo, rispetto alla data d'uscita definitiva del prodotto. Eppure, nonostante questo, ancora nessuna traccia di questa prova. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 8 agosto 2021)è previsto per il prossimo 23 settembre su PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e le console next-gen Xbox Series X/S. Mancano quindi due mesi all'uscita del gioco, ma all'appello manca ancora qualcosa: lapromessa tempo fa da Blizzard. Solitamente lepubbliche servono per identificare eventuali problemi e correggerli prima del lancio, quindi sarebbe giusto pubblicarle con discreto anticipo, rispetto alla data d'uscita definitiva del prodotto. Eppure, nonostante questo, ancora nessuna traccia di questa prova. Leggi altro...

