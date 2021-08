Tortu e il meme di Chiellini per vincere l'oro: 'Grazie Giorgio!' (Di sabato 7 agosto 2021) La trattenuta di Chiellini su Saka negli ultimi istanti del secondo tempo supplementare contro l'Inghilterra, prima dei rigori, è diventata presto un meme virale sul web . Il difensore ha già "aiutato"... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021) La trattenuta disu Saka negli ultimi istanti del secondo tempo supplementare contro l'Inghilterra, prima dei rigori, è diventata presto unvirale sul web . Il difensore ha già "aiutato"...

Advertising

Corriere : Tortu festeggia, i dolori di Kate: i meme più divertenti sulla vittoria della 4x100 italiana - hadadreamv : RT @yleniaindenial1: letteralmente piangendo per Filippo Tortu che posta il meme con Chiellini che sposta il corridore inglese scrivendo 'g… - thatsamoopoint : RT @yleniaindenial1: letteralmente piangendo per Filippo Tortu che posta il meme con Chiellini che sposta il corridore inglese scrivendo 'g… - bloblio : Misto di sorpresa e frustrazione sui media britannici. Il plauso della Bbc e lo “sfottò” di Tortu. E sui social cor… - giuliaftlou : RT @yleniaindenial1: letteralmente piangendo per Filippo Tortu che posta il meme con Chiellini che sposta il corridore inglese scrivendo 'g… -