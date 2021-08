Porto vs Belenenses: pronostico e possibili (Di sabato 7 agosto 2021) Il Porto inizierà la sua corsa al titolo della Primeira Liga domenica, quando ospiterà il Belenenses nel primo turno delle partite della massima serie Portoghese. La squadra di Sergio Conceicao non è riuscita a vincere il titolo lo scorso anno, finendo a cinque punti dallo Sporting Lisbona, e questa volta sarà ansiosa di riconquistare il trofeo. Il calcio di inizio di Porto vs Belenenses è previsto per domani, 8 agosto 2021, alle ore 18. Porto vs Belenenses: come partono le due squadre nel nuovo anno? L’inizio del Porto Nonostante una buona ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021) Ilinizierà la sua corsa al titolo della Primeira Liga domenica, quando ospiterà ilnel primo turno delle partite della massima serieghese. La squadra di Sergio Conceicao non è riuscita a vincere il titolo lo scorso anno, finendo a cinque punti dallo Sporting Lisbona, e questa volta sarà ansiosa di riconquistare il trofeo. Il calcio di inizio divsè previsto per domani, 8 agosto 2021, alle ore 18.vs: come partono le due squadre nel nuovo anno? L’inizio delNonostante una buona ...

Advertising

sportli26181512 : Belenenses-Roma 1-3: Dzeko, Zaniolo e Mayoral regalano il successo ai giallorossi: Dopo i pareggi contro Porto e Si… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Roma: 3-1 al Belenenses, ancora in gol Zaniolo: (ANSA) - ROMA, 04 AGO - La Roma vince la prima del… - playroma : ? Roma-Belenenses 3-1. Primo successo giallorosso in Portogallo per gli uomini di José Mourinho dopo i due pareggi… -