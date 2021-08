Napoli, svolta sulla sparatoria ai Quartieri Spagnoli: 6 arresti (Di sabato 7 agosto 2021) Nuova svolta nella sparatoria ai Quartieri Spagnoli di Napoli. La Polizia di Stato, infatti, ha preso in arresto sei persone: i dettagli. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza (Via Polizia)Continuano le indagini della Polizia sulla sparatoria ai Quartieri Spagnoli che ha colpito due operai di passaggio nel quartiere napoletano. Infatti questa mattina i militari hanno preso in arresto sei persone, autori dei colpi sparati lo scorso 16 giugno. Tra le persone fermate c’è anche un minorenne, che i militari ritengono colui che ha ... Leggi su vesuvius (Di sabato 7 agosto 2021) Nuovanellaaidi. La Polizia di Stato, infatti, ha preso in arresto sei persone: i dettagli. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza (Via Polizia)Continuano le indagini della Poliziaaiche ha colpito due operai di passaggio nel quartiere napoletano. Infatti questa mattina i militari hanno preso in arresto sei persone, autori dei colpi sparati lo scorso 16 giugno. Tra le persone fermate c’è anche un minorenne, che i militari ritengono colui che ha ...

