Nandez e quella promessa che spalanca le porte all’Inter

Purvincolo1 : @theboss_1908 @eskeegdjhdj Occhio che potrebbe essere una dichiarazione di facciata quella dì nandez - _danieldem : @CagliariCalcio @adidas #Nandez ringrazia da par suo con lo sfregio di non presentarsi. Per quella sfigata di… - Maldi___ : RT @Pirichello: Lukaku 130 Hakimi 80 Poi c’è la realtà, quella con Nandez e Dzeko - Pirichello : Lukaku 130 Hakimi 80 Poi c’è la realtà, quella con Nandez e Dzeko - davidelefty : @marifcinter Veloci quasi quanto noi con quella cassapanca di Nandez. Ah no. -

... Vecino e Gagliardini, visto che l' Inter per il centrocampo dovrebbe acquistare Nahitan. É ... L'idea di Marotta sarebbedi andare su un affare low cost, in prestito o a costo zero, e per ...... specialmenterelativa alla fascia destra che dopo la cessione di Achraf Hakimi al PSG è ... Il tutto, senza dimenticare Nahitan. Sul proprio sito ufficiale infatti, il giornalista di ...I due grandi, grandissimi nomi di questi giorni oscurano tutto il panorama del calciomercato, ma di affari ce ne sono anche altri. E di molto importanti: nelle prossime righe troverete quelli più rile ...CAGLIARI. Se non è il segno della rottura definitiva, poco ci manca: Nahitan Nandez non si è presentato all'aeroporto per imbarcarsi con la squadra destinata a giocare l'amichevole di Palma di Maiorca ...