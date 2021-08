LIVE Spagna-Brasile 0-0, Finale calcio Olimpiadi in DIRETTA: Diego Carlos salva sulla linea! (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Punizione di Asensio alta sopra la traversa. 19? Partita che si accende, rapidi cambi di fronte da parte di entrambe le squadre. 17? Douglas Luiz vicino alla rete, Unai Simon respinge un tentativo dalla distanza ravvicinata. 15? Diego Carlos salva sulla linea! Asensio di testa serve Oyarzabal che non riesce a dare forza al tiro. 13? Brasile che alza il baricentro, Dani Alves prova il cross che non passa in mezzo. 11? Punizione di Antony da posizione defilata che non trova compagni in area. 9? ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Punizione di Asensio alta sopra la traversa. 19? Partita che si accende, rapidi cambi di fronte da parte di entrambe le squadre. 17? Douglas Luiz vicino alla rete, Unai Simon respinge un tentativo dalla distanza ravvicinata. 15?Asensio di testa serve Oyarzabal che non riesce a dare forza al tiro. 13?che alza il baricentro, Dani Alves prova il cross che non passa in mezzo. 11? Punizione di Antony da posizione defilata che non trova compagni in area. 9? ...

Advertising

sportli26181512 : Brasile-Spagna LIVE, formazioni ufficiali: Richarlison sfida Asensio: Ultimo atto, in palio c'è l'oro. Tutto pronto… - cmdotcom : Olimpiadi - #BrasileSpagna LIVE dalle 13.30, formazioni ufficiali: Richarlison sfida Asensio… - CalcioShowLive : ?? BRASILE - SPAGNA | DIRETTA / LIVE // FINALE OLIMPICA // Calcio Show ( ... - sportli26181512 : Betis Siviglia-Roma LIVE: probabili formazioni e dove vederla in tv: Penultima amichevole pre stagionale, la Roma v… - zazoomblog : LIVE – Brasile-Spagna finale oro calcio Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Brasile-Spagna #finale #calcio #Tokyo… -