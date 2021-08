Jacobs: "Quando ho visto l'oro al collo di Stano mi sono fomentato" (Di sabato 7 agosto 2021) Marcell Jacobs a Casa Italia parla della staffetta 4x100 vinta con Patta, Desalu e Tortu. Aver visto l'oro per la 20 km di marcia al collo di Massimo Stano ha acceso il fuoco dello sprinter azzurro. Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) Marcella Casa Italia parla della staffetta 4x100 vinta con Patta, Desalu e Tortu. Averl'oro per la 20 km di marcia aldi Massimoha acceso il fuoco dello sprinter azzurro.

