Green Pass, i presidi contro le multe. I sindacati: “Altro carico di responsabilità. I dirigenti non sono ispettori per la salute” (Di sabato 7 agosto 2021) Una multa dai 400 ai mille euro. Tanto rischiano i presidi se non controllano il Green Pass al personale scolastico in servizio. Questo l’ultima ragione che ha acceso le polemiche all’interno del mondo dell’istruzione. Critici soprattutto i sindacati: “Viene previsto per il preside un nuovo profilo, l’ispettore per la salute, non è possibile. Si tratta di un Altro carico di responsabilità sul piano civile e pecuniario”, fa sapere la segretaria della Cisl Scuola Maddalena Gissi. “Abbiamo conosciuto i dirigenti scolastici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Una multa dai 400 ai mille euro. Tanto rischiano ise nonllano ilal personale scolastico in servizio. Questo l’ultima ragione che ha acceso le polemiche all’interno del mondo dell’istruzione. Critici soprattutto i: “Viene previsto per il preside un nuovo profilo, l’ispettore per la, non è possibile. Si tratta di undisul piano civile e pecuniario”, fa sapere la segretaria della Cisl Scuola Maddalena Gissi. “Abbiamo conosciuto iscolastici ...

