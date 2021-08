Green Pass, entrate in vigore le nuove regole (Di sabato 7 agosto 2021) Senza Green Pass non si entra. E' scattato l'obbligo della certificazione anti - Covid19 per sedersi in ristoranti e bar al chiuso, per cinema, teatri, musei, palestre e piscine, ma anche per ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 agosto 2021) Senzanon si entra. E' scattato l'obbligo della certificazione anti - Covid19 per sedersi in ristoranti e bar al chiuso, per cinema, teatri, musei, palestre e piscine, ma anche per ...

andreapezzi : Oggi sono andato a visitare il Parco Nazionale della Sila e per visitare un bosco di alberi centenari mi hanno chie… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - dncsctt : RT @cremino01: Se trovate un ristorante, un bar, un pub che non chiede il green pass ditemi il nome. Che non ci vado. Grazie - avdorzen : RT @nomorefleurs: Ma perché vi vantate di non avere il green pass e non voler fare il vaccino io fossi in voi mi vergognerei -