Green pass, dubbi e polemiche tra clienti e commercianti: “Difficile controllare tutti” (Di sabato 7 agosto 2021) Bergamo. D’accordo con il Green pass, ma non facile da gestire. Girando tra i locali del centro di Bergamo nel giorno dell’entrata in vigore, anche se i gestori sono favorevoli alla nuova misura introdotta dal governo per limitare i contagi, non mancano malumori e perplessità. In particolare sulla difficoltà nel controllare tutti i clienti. Dopo il servizio sul Life 104 di via Camozzi, dove il titolare ha deciso di ignorare il decreto e di non chiedere il certificato verde a chi entra (rischiando pesanti sanzioni e chiusure), siamo stati in altri dieci locali del centro città per un sondaggio in cui è ... Leggi su bergamonews (Di sabato 7 agosto 2021) Bergamo. D’accordo con il, ma non facile da gestire. Girando tra i locali del centro di Bergamo nel giorno dell’entrata in vigore, anche se i gestori sono favorevoli alla nuova misura introdotta dal governo per limitare i contagi, non mancano malumori e perplessità. In particolare sulla difficoltà nel. Dopo il servizio sul Life 104 di via Camozzi, dove il titolare ha deciso di ignorare il decreto e di non chiedere il certificato verde a chi entra (rischiando pesanti sanzioni e chiusure), siamo stati in altri dieci locali del centro città per un sondaggio in cui è ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Salvini vede il dito, non la luna A dispetto delle tambureggianti esternazioni di Matteo Salvini, Mario Draghi tira, come sempre, dritto e avanza sulla strada di un green - pass generalizzato nei confronti di categorie e funzioni a rischio contagio. L'altro ieri, s'è trattato della scuola e della necessità che i docenti ne siano provvisti, una misura utile in due ...

ll green pass è certo discutibile ma la vaccinazione a tappeto, pur con tutte le controindicazioni, riuscirà a mettere il Virus a cuccia ... i radical chic nostrani della Cancel Culture, i soliti intellò, l'altra da pezzi del centrodestra, della Destra - Destra, e dei suoi intellò di complemento, si scambiano cazzotti sul green pass. ...

