F1 | Mattia Binotto | “Abbiamo la migliore coppia di piloti | per ora ci è mancata solo la vittoria”

(Di sabato 7 agosto 2021) Siamo nel bel mezzo delle vacanze estive per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2021, per cui il momento ideale per iniziare a fare un bilancio di questa nuova annata, specialmente a livello di. In questo campionato, infatti, la scuderia di Maranello ha schierato la line-up nuova di zecca composta da Charles Leclerc e Carlos Sainz, gioventù al potere e qualità indiscutibile, come conferma, team principal del team tinto di rosso. Secondo il numero uno di Maranello, infatti, il bilancio al momento è positivo: “Sono davvero soddisfatto per molti motivi – le sue parole riportate da motorsport.com – In primo luogo ...

, team principal della Scuderia Ferrari, ha affermato nelle scorse ore che la sua squadra ha attualmente la migliore formazione di piloti della Formula 1. Tutti voi sapete che la ...In attesa del cambio regolamentare del 2022, che per la Ferrari sarà un po' come l'anno della verità,può dirsi soddisfatto del lavoro svolto in inverno a Maranello, dove sono riusciti,...Siamo nel bel mezzo delle vacanze estive per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2021, per cui il momento ideale per iniziare a fare un bilancio di questa nuova annata, specialmente a livello d ...Come riportato dal sito Motorsportweek.com infatti, Binotto ha utilizzato l’episodio di Sainz in Ungheria come emblema della buona comunicazione interna al box rosso Una discussione che ha portato all ...