Dee Gees | Dave Grohl predicatore “pop”

(Di sabato 7 agosto 2021) I Dee, alter ego dei Foo Fighters, salgono sul pianale di un furgone e predicano l’amore universale. Dee: chi sono? I Deesono gli alter ego dei Foo Fighters.e compagni hanno l’idea mentre sono in sala di incisione.ha raccontato così l’esperienza: “Siamo andati nel nostro studio ogni giorno a filmare e registrare, e avevamo la nostra lista di cose che avremmo voluto fare. E mentre ne parlavamo qualcuno disse: ‘Ehi, hai visto quel documentario sui Bee?’ E io mi sentivo come l’ultima persona sulla Terra a non averlo visto. Quindi ho detto: ‘Perché non ...

Rolling Stone Italia

I Dee Gees sono gli alter ego dei Foo Fighters. Grohl e compagni hanno l'idea mentre sono in sala di incisione. Grohl ha raccontato così l'esperienza: "Siamo andati nel nostro studio ogni giorno a filmare e registrare, e avevamo la nostra lista di cose che avremmo voluto fare. E mentre ne parlavamo qualcuno disse: 'Ehi, hai visto quel documentario sui Bee Gees?' E io mi sentivo come l'ultima persona sulla Terra a non averlo visto. Quindi ho detto: 'Perché non facciamo cover dei Bee Gees?' Il risultato invece è meno esaltante del previsto.