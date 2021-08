Cruel Summer avrà una seconda stagione

(Di sabato 7 agosto 2021) Quando esce2? Tutto quello che c'è da sapere sulladella serie in streaming su Amazon Prime Video. Tvserial.it.

sssweetcreature : @W3M4D3IT sto guardando un serie, cruel summer - mrpeanutbvtter : comunque devo fare i miei complimenti a prime, perché anche cruel summer mi sta piacendo e prendendo tantissimo - clexa_griffin : @middleagewome Si appunto, io ho iniziato oggi cruel summer, te ma consiglio, è su prime - sailoormoons : Ho appena aggiunto Cruel Summer alla mia raccolta! #tvtime - imnataliia : @gxallavichx Dio spotify mi sta torturando con la pubblicità di Cruel Summer.. dovrò iniziarlo -

Jessica Biel è produttrice esecutiva della serie, thriller psicologico ambientato in tre estati degli anni '90. Kate (Olivia Holt) è una teenage popolare che scompare improvvisamente, mentre Jeanette (Chiara Aurelia), che apparentemente ...6 agosto 2021. Su Amazon Prime Video esce il nuovo originale della piattaforma, Cruel Summer, un teen - thriller ambientato negli anni '90. Creato da Bert V. Royal (Easy A), è la storia di due adolescenti, Kate (Olivia Holt) e Janette (Chiara Aurelia), che si ritrovano coinvolte ...