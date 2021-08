Covid: 6.902 nuovi casi e 22 vittime (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 6.902 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.599. Sono invece 22 le vittime in un giorno (ieri erano state 24). Mentre sono 293.863 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 244.657. Il tasso di positività è del 2.3%, in calo rispetto al 2,7% di ieri. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 6.902 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.599. Sono invece 22 lein un giorno (ieri erano state 24). Mentre sono 293.863 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 244.657. Il tasso di positività è del 2.3%, in calo rispetto al 2,7% di ieri.

