Completate le scogliere nella costa sud | il vicesindaco Ubaldi | ' Ora vanno risolti i problemi a nord'

Ultime Notizie dalla rete : Completate scogliere

corriereadriatico.it

'L'intervento - spiega il vicesindaco - ha comportato una spesa complessiva di circa undici milioni più Iva per 29, lungo i tre chilometri di protezione, nel tratto compreso tra il Pilocco ...'L'intervento - spiega il vicesindaco - ha comportato una spesa complessiva di circa undici milioni più Iva per 29, lungo i tre chilometri di protezione, nel tratto compreso tra il Pilocco ...PORTO RECANATI - «Scogliere a sud terminate. Ora bisogna provvedere alla zona nord». È con grande soddisfazione che il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Porto ...Si stanno per concludere i lavori di rifacimento di un tratto stradale lungo la Sc 12 del Fossato, nel comune di Terranuova Bracciolini, che erano iniziati lo scorso mese di maggio. La ditta incaricat ...