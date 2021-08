CHIAVENNA. 2 milioni per l'asilo nido

Advertising

infoitinterno : Chiavenna ottiene 2 milioni di euro per il suo asilo nido - teleunica : Chiavenna, 10 milioni per l'ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : CHIAVENNA milioni

La Provincia di Sondrio

...stata una corsa contro il tempo quella realizzata nei mesi scorsi da parte dell'amministrazione comunale e degli uffici diper partecipare al bando nazionalericeverà due...riceverà duedi euro per la ristrutturazione del suo asilo nido comunale 'Clyde Geronimi'. La conferma dell'avvenuta assegnazione è arrivata ieri, giovedì 5 agosto 2021. Era stata ...L’ultima consegna è di ieri. Due treni nuovi di Trenord, che presto circoleranno insieme ad altri 29 tra Caravaggio (di Hitachi) e Donizetti (di Alstom). Finora è arrivato il 14 per cento dei 222 mezz ...E diamo un forte supporto in particolare alle donne, sulle cui spalle grava solitamente la cura dei figli. Questa misura rappresenta nello stesso tempo una leva importante per la ripresa, in quanto me ...