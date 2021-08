Windows 11 Insider Preview | disponibile la build 22000 120

Leggi su windowsinsiders

(Di venerdì 6 agosto 2021) È da ieri seraal download la.120 di11 per gli utentiche hanno scelto il canale Dev o Beta! Novità in questaNuovo widget “Famiglia” Stiamo introducendo un nuovo widget Famiglia per gli account MSA! Èin tutte le lingue e regioni di. Ti permette di vedere l’attività recente dei membri del tuo gruppo familiare Microsoft. Microsoft Store Stiamo iniziando a distribuire un aggiornamento per lo Store (versione 22107.1401.9.0) ainel canale Dev. ...