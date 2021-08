Week-end a Nîmes, la Roma francese (Di venerdì 6 agosto 2021) È di quelle cittadine in cui ci si dice buongiorno per strada, si va al mercato la domenica e si passeggia lungo il canale in fine pomeriggio. A Nîmes, in Linguadoca, si respira un’aria di Meridione: le stradine ciottolate, le persiane colorate, le fontane e, decisamente, una relazione al cibo di chi frutta, verdura e buon vino lo produce. Se nel passato era un avamposto dell’Impero romano, e con orgoglio si ricorda che qui si batteva anche moneta, oggi Nîmes è sinonimo di tauromachia, la sua feria è fra i più importanti eventi nel mondo della corrida, e nel suo anfiteatro classico si ascoltano dei concerti di musica. Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) È di quelle cittadine in cui ci si dice buongiorno per strada, si va al mercato la domenica e si passeggia lungo il canale in fine pomeriggio. A Nîmes, in Linguadoca, si respira un’aria di Meridione: le stradine ciottolate, le persiane colorate, le fontane e, decisamente, una relazione al cibo di chi frutta, verdura e buon vino lo produce. Se nel passato era un avamposto dell’Impero romano, e con orgoglio si ricorda che qui si batteva anche moneta, oggi Nîmes è sinonimo di tauromachia, la sua feria è fra i più importanti eventi nel mondo della corrida, e nel suo anfiteatro classico si ascoltano dei concerti di musica.

Advertising

Vale22046 : @M4ury68 Buongiorno Maurizio buon week end a te ?????? - MamminaLa : Oggi vestita di nero come al solito ma per un motivo ?????? mezza giornata di bellissima normalità e poi count down ????… - Alessan86797432 : Si parte per il week end! Buona giornata!!!?????? - VictorM77695333 : Buongiorno amici belli???? Il week end si avvicina????????! Buon venerdì a tutti??????io vado a lavorare e buon lavoro a c… - DirtyHim : RT @CoppiaTreviso: Buongiorno e buon inizio di week end miei porcellini?? Stamane il maritino non mi ha resistito e ha skizzato a tempo di r… -