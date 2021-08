Uomini e Donne, bufera su Sophie Codegoni: “Ha preso in giro tutti, la redazione non la sopporta” (Di venerdì 6 agosto 2021) Una nuova bufera minaccia di abbattersi su Sophie Codegoni, l’ex tronista di Uomini e Donne già molto criticata per via della sua storia lampo con Matteo Ranieri il corteggiatore scelto nel programma di Maria De Filippi. Stando a quanto sostiene il noto blogger e influencer Alessandro Rosica, la ragazza avrebbe infatti mentito a tutti: alla conduttrice, alla redazione e alla capo-redattrice Raffaella Mennoia. Il suo scopo, infatti, non è mai stato quello di trovare l’amore, ma il successo. Uomini e Donne, Sophie ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 6 agosto 2021) Una nuovaminaccia di abbattersi su, l’ex tronista digià molto criticata per via della sua storia lampo con Matteo Ranieri il corteggiatore scelto nel programma di Maria De Filippi. Stando a quanto sostiene il noto blogger e influencer Alessandro Rosica, la ragazza avrebbe infatti mentito a: alla conduttrice, allae alla capo-redattrice Raffaella Mennoia. Il suo scopo, infatti, non è mai stato quello di trovare l’amore, ma il successo....

Advertising

virginiaraggi : Confiscati beni per oltre 460 milioni all’imprenditore Mauro Balini. Arrestato nel 2015 per associazione a delinque… - Agenzia_Ansa : FLASH | Dopo Massimo Stano, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di marcia. Lo ha vinto una pugliese… - rtl1025 : ?????? Dopo Massimo Stano, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di marcia. Lo ha vinto una pugliese come… - dweiner63 : RT @RadioSavana: Torino, grande manifestazione contro l'obbligo del passaporto sanitario. Migliaia di uomini, donne e bambini in piazza per… - itsforhys : RT @EIGHTSVOICE: gli uomini che frignano quando non mandi nudes perché “non ti fidi di loro” feccia dell’umanità no gianfranco non mi fido… -