Spunta la truffa del green pass: occhio a questa richiesta (Di venerdì 6 agosto 2021) La tentata truffa è avvenuta a Sant'Eufemia a Majella, nel Pescarese. Nei guai una coppia che ha tentato di raggirare l’anziana sfruttando la questione il green pass per compiere il colpo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 agosto 2021) La tentataè avvenuta a Sant'Eufemia a Majella, nel Pescarese. Nei guai una coppia che ha tentato di raggirare l’anziana sfruttando la questione ilper compiere il colpo

Fermato durante lo spaccio, spunta la condanna da scontare. 42enne in carcere Il servizio poi si è svolto con diversi controlli di sicurezza pubblica sui viali delle regine in cui sono stati allontanati diverse batterie di pallinari che operavano in zona facendo il gioco truffa delle tre palline. Sono state due in tutto le persone - entrambe italiane - fermate e sanzionate con la multa di 1000 euro, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Cucciolo di barboncino inesistenti, l’ultima truffa scoperta online in Campania Compra un cane online, ma poi scopre di essere rimasto vittima di una truffa. I carabinieri della Stazione di Bisaccia hanno denunciato due persone della ...

